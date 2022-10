Reprodução/Twitter Deputado estadual Amauri Ribeiro





Um deputado estadual foi filmado ameaçando "empunhar uma arma" em uma suposta "guerra civil" que aconteceria caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhe as eleições presidenciais no dia 30 de outubro.

O autor da fala é Amauri Ribeiro (União Brasil), deputado estadual de Goiás. Ele realizou um discurso na cidade goiana de Santa Rita de Passa Quatro, no útimo sábado (22).

Ele destaca que teve uma conversa com um amigo petista que foi até o seu gabinete na última semana e, após quetioná-lo sobre a defesa dos valores e propostas do candidato do PT , Ribeiro afirma que o colega está "do lado errado".

"Eu vou dizer pra vocês o que eu disse para um amigo, que é petista, nesta semana no meu gabinete quando eu indaguei se ele defendia o que o Lula defendia, e nada ele defendia. Eu falei ‘você tá do lado errado, e deixa eu te falar: se o seu presidente ganhar vai acontecer uma guerra civil neste país e eu sou um reservista. E se eu for convocado, eu vou pra rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta’”, disse.

Deputado reeleito de Goiás fala em 'guerra civil' em caso de vitória de Lula durante comício pró Bolsonaro.

Na sequência, ele adota a narrativa de que, caso o ex-presidente vença Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno do pleito eleitoral, ele não entregará o país para uma "bandeira vermelha".

"Se não acontecer o que tem que acontecer, o que é correto, o que é de Deus nesse país, nós não vamos aceitar calados. Nós não vamos entregar o nosso país para uma bandeira vermelha", ressaltou o deputado reeleito.

"Eu não vou entregar o futuro da minha família pra acontecer o que tá acontecendo na Venezuela, na Argentina e outros países", completou Amauri.

