Reprodução / TV Globo - 23.10.2022 Roberto Jefferson (PTB) sendo preso pela PF após oito horas de resistência e troca de tiros com policiais

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi transferido do presídio de Benfica para a penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8) na noite de segunda-feira (24). A determinação foi do juiz Aírton Vieira após audiência de custódia do ex-parlamentar.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Jefferson chegou ao presídio por volta de 20 horas, jantou e se dirigiu à cela com outros presos. A Seap informou que o ex-deputado passou a noite bem e sem intercorrências.

Roberto Jefferson foi preso no domingo (23) após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A volta à prisão acontece após o ex-deputado proferir ofensas misóginas contra a ministra Carmen Lúcia, do STF, em um vídeo publicado nas redes sociais da filha, Cristiane Brasil (PTB).

Durante o cumprimento do mandato, o ex-deputado atirou pelo menos 50 vezes contra os policiais federais e teria usado três granadas de efeito moral para afastar os agentes da PF. Duas pessoas ficaram feridas na troca de tiros.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o bolsonarista afirmou que não se entregaria e voltou a acusar as instituições de abusarem de suas decisões.

"Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los", afirmou.

Após quase seis horas de negociação, Roberto Jefferson se entregou e foi levado ao presídio de Benfica, zona portuária do Rio de Janeiro. Além da prisão por disseminação de notícias falsas e ataques às instituições, o ex-deputado responderá por quatro tentativas de homicídio contra policiais federais.

A PF ainda estuda enquadrar Jefferson por porte ilegal de armas, já que a licença de atirador esportivo do parlamentar estava vencida. Segundo o próprio ex-deputado, ele possui um arsenal de 50 armas em casa.