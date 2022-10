Reprodução Roberto Jefferson Filho afirma acreditar que PF atirou primeiro, mesmo agentes tendo dito o contrário

O filho de Roberto Jefferson , Roberto Jefferson Filho, afirmou considerar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi "injusto" ao chamar o pai dele de "bandido" e "criminoso". A declaração foi dada por Bolsonaro em vídeo após Jefferson ter resistido a uma ordem de prisão e atirado contra agentes da Polícia Federal (PF) no domingo (23).

"Eu acho que é injusto (a fala de Bolsonaro), com certeza. Até porque, Bolsonaro estava lá? Ele sabe o que aconteceu? Eu não sei quem atirou. Pelo que entendi, a polícia atirou primeiro. Parece, pelo vídeo, que a polícia atirou primeiro. Se você está tomando tiro, vai fazer o quê?", disse.

Segundo a PF, Roberto Jefferson atirou primeiro contra os agentes que estavam na portaria da casa onde ele mora, em Comendador Levy Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a versão de Jefferson, ele mirou nos policiais com um fuzil e, por três vezes, enquadrou os agentes no " red dot ", a mira da arma, mas não foi o primeiro a atirar. Ele admite, no entanto, que jogou uma granada "de efeito moral" na direção dos policiais antes da troca de tiros. Após a troca de tiros, ele ainda disparou uma segunda granada.

"Se quisesse acertar alguém, teria acertado, porque meu pai é muito bom de mira", disse Jefferson Filho. "As pessoas estavam embaixo (da casa), então ficaria 100% protegido e os policiais à mercê dele. Se ele quisesse ter matado alguém, teria. Então não vejo meu pai cometendo nenhum crime contra a polícia. Meu pai é atirador de competição, ele não erraria um tiro com o fuzil na mão."

Desde o primeiro momento, Bolsonaro tentou se distanciar do episódio, com medo de que isso pudesse prejudicar sua imagem e a campanha na reta final das eleições. O presidente chegou a dizer que não havia sequer uma foto dele com Roberto Jefferson, seu fiel aliado e ex-presidente do PTB, um dos partidos da base do governo. Após essa declaração, internautas relembraram várias fotos em que os dois aparecem juntos.

