Reprodução/Twitter Roberto Jefferson posta vídeo de troca tiros com a Polícia Federal

Após receber informações de que o ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) aumentaria o tom de seus ataques às instituições, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu prendê-lo. Segundo informações dadas ao supremo, ele estaria mantendo um suposto arsenal de armas irregular.





A razão da prisão de Jefferson foi decisiva , pois a partir de terça-feira (25), ele não poderia mais ser detido, de acordo com a lei eleitoral, cuja regra proíbe a prisão nos cinco dias que antecipam as eleições, exceto se o crime for feito em flagrante.

Após a abordagem, o ex-deputado reagiu atirando contra agentes da Polícia Federal sendo que dois deles ficaram feridos.

O caso aconteceu um dia depois de Roberto Jefferson ter xingado a ministra do STF Cármen Lúcia e a compará-la a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" conforme mostra um vídeo publicado nas redes sociais por sua filha Cristiane Brasil (PTB).

Jefferson foi detido em operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes por suposta organização criminosa nas redes sociais para atacar a democracia. Além disso, ele já fora condenado no escândalo do mensalão.

Neste ano, o ex-deputado também tentou a candidatura à Presidência da República , mas que foi impedida pelo TSE, que o considerou inelegível. Ele foi substituído por Padre Kelmon (PTB).