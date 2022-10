Reprodução: commons - 25/10/2022 Neve no sul do Brasil

Até o final de outubro e o começo de novembro, o Brasil pode ter neve durante a primavera . As regiões de Santa Catarina e as serras do Rio Grande do Sul podem registrar a ocorrência de neve e chuva congelada no dia 1 do próximo mês. Com isso, o frio deve passar por São Paulo e chegar até o centro do país.

Segundo o Climatempo, o frio mais intenso será no dia 2, com temperaturas que podem chegar a ser negativas na região Sul. Ainda, pode ocorrer também a presença de neve sobre a serra e planalto catarinense, fazendo com que o fenômeno aconteça pela primeira vez na história no mês de novembro.

A razão para as baixas temperaturas é devido a uma frente fria que, juntamente com um ciclone extratropical , leva umidade constante e fortes ventos do mar para o continente.

Segundo o MetSul, as previsões do tempo são mais assertivas durante o inverto, portanto, o cenário ainda pode mudar até o início de novembro.

Ainda, nos próximos dias, uma frente fria já chega no Rio Grande do Sul com alto risco de temporais, vendaval e queda de granizo.

Na semana que vem, as regiões Centro-Oeste e Sudeste também podem registrar baixas temperaturas. Em São Paulo, por exemplo, a capital paulista terá máxima de 14ºC e mínima de 12ºC durante o feriado. Na quinta-feira (3), a previsão é de 11º de mínima e a máxima de 14ºC.

Para terminar a semana, a previsão é de 11ºC a mínima e 16ºC a máxima, na sexta-feira (4).

Frio fora de época

De acordo com o Climatempo, o frio tardio no Brasil se relaciona com o fenômeno La Niña. O fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental e deixa as águas do oceano mais resfriadas. Isso impacta na temperatura, fazendo com que esse sistema avance para a costa e provoque variação no termômetro.

Ademais, o aquecimento global e a influência da Oscilação Antártica (AAO) que ficará negativa no final de outubro, contribuem para instabilidades pelo sul do país.

