Ricardo Stuckert - 16.10.2022 Ex-presidente Lula (PT) durante o primeiro debate do segundo turno, organizado pela Band, TV Cultura, Folha e UOL

Na última semana do segundo turno das eleições 2022 , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai focar sua energia nos três maiores colégios do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar sua vantagem em solo mineiro e diminuir a distância para o presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores paulistas e fluminenses. O petista também trabalhará para crescer no Nordeste.



Lula tem se esforçado para perder em São Paulo por, no máximo, 10 pontos percentuais. Pesquisas internas apontam que o seu objetivo está sendo alcançado, apesar da dificuldade em dialogar com o eleitor do interior. Sua popularidade na Grande São Paulo que tem feito a diferença, segundo a cúpula do PT.

No Rio de Janeiro, a aliança com Waguinho, prefeito de Belford Roxo, tem sido muito comemorada pelos lulistas. O mandatário é bastante popular na Baixada Fluminense e há grande expectativa que ele consiga até reverter votos a favor de Lula. A torcida do PT é que a distância no estado seja de, no máximo, 12 pontos.

Minas Gerais se tornou o maior alvo de Lula para conquistar a eleição. O ex-presidente tem usado a força de Janones e Alexandre Kalil (PSD) para aumentar a diferença no estado mineiro. Ele ainda conta com o apoio, mesmo que discreto, de aliados do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD).

O petista ainda contará com os esforços de Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSB) para conquistar os eleitores indecisos.

Já o Espírito Santo será deixado de lado pelo PT. Eles contam com o trabalho do candidato ao governo Renato Casagrande (PSB).

Lula e o Nordeste

O ex-presidente sabe que tem gordura para conquistar na região. No Ceará e na Bahia, por exemplo, ele quer alcançar 75% dos votos válidos. Pernambuco também é visto como um estado em que o PT pode alavancar sua vantagem para vencer Bolsonaro.

Pesquisas internas mostram que a região poderá ter papel fundamental para que Lula vença sem sofrer grandes sustos. O PT acredita que vencerá a eleição com cerca de 62 milhões de votos.

