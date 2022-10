Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 25/05/2022 Daniel Silveira já foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes após publicar vídeo em que defendia o AI-5

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) afirmou que as pessoas estão querendo "demonizar" o fato de o presidente afastado de seu partido, Roberto Jefferson , ter reagido contra um mandado de prisão e atirado contra agentes da Polícia Federal (PF) na tarde de domingo (23). Segundo Silveira, é preciso levar em consideração a "situação psicológica" em que ele se encontra.

"Roberto errou em atirar contra os policiais, mas como estava a situação psicológica dele, alguém relativizou isso? Ele está preso há dois anos. Ilegalmente. Agora estão querendo demonizar um fato cometido, mas tem um fato gerador que veio do Supremo. Isso poderia ocorrer com qualquer um", disse o deputado ao jornal O Globo.

"Isso não aconteceria se o ministro Alexandre de Moraes não estivesse protelando um inquérito inconstitucional e torturando psicologicamente prisioneiros políticos há muito tempo", completou.

Jefferson perdeu o direito à prisão domiciliar após compartilhar um vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira (21). Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele descumpriu várias medidas cautelares da prisão domiciliar, como passar orientações a dirigentes do PTB, usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF e seus ministros. Após disparar contra a polícia no domingo, ele foi alvo de um novo pedido de prisão, por tentativa de homicídio.

Silveira afirmou que estava se dirigindo à casa de Jefferson — que, por conta das condições da prisão domiciliar, estava proibido de receber visitas — quando soube do ocorrido.

"(Quando soube) falei pô, era para ele ter se trancado dentro de casa e chamado a imprensa. Nesse quesito eu não posso mais ir, porque eu não tenho como defender lançar granada em cima de policiais, mas a questão foi o que levou ele a fazer isso foi um fato muito mais grave", disse.

O deputado do PTB recebeu um indulto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que o livrou de uma condenação do STF. Em fevereiro de 2021, ele chegou a ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes após publicação de um vídeo em que defendia o AI-5, o ato institucional mais repressivo do período ditatorial que interferiu na composição do Supremo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .