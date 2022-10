Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula

Nesta segunda-feira (24), o Instituto Atlas divulgou uma nova pesquisa contratada pela empresa Intel que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar e com crescimento em relação ao levantamento anterior. O presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, caiu nas intenções de votos no segundo turno das eleições 2022 .



De acordo com o relatório, o petista saltou de 52,4% para 53% dos votos válidos. Já o atual chefe do executivo federal caiu de 47,6% para 47%. Votos válidos são calculados com a exclusão de nulos, brancos e eleitores indecisos. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

O instituto escutou 4,5 mil pessoas entre os dias 18 e 22 de outubro. Os eleitores que participaram da pesquisa responderam as questões pela internet. O nível de confiança, de acordo com a empresa, é de 95%. O relatório foi registrado no TSE sob o número BR-06415/2022 e custou R$ 65.000,00.

O Atlas tem atuado em diversos países da América Latina, como México, Chile, Argentina e Estados Unidos. A empresa faz questionamentos através da internet e as respostas "são calibradas por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira".

Na apuração das urnas na primeira rodada eleitoral, Lula terminou com 48,43% (57.259.504) dos votos e Bolsonaro teve 43,20% (51.072.345) dos votos válidos. O segundo turno eleitoral acontecerá no dia 30 deste mês.

Pesquisa Ipec

Nesta segunda também terá a divulgação da pesquisa Ipec. No último levantamento, publicada na semana passada, Lula está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022, com 50%. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) marcou 43%.

Os votos válidos somam 54% para o ex-presidente e 46% para o atual chefe do Executivo.

Na terceira aferição publicada após o primeiro turno, brancos e nulos representam 5%, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

O instituto entrevistou 3.008 pessoas em 184 municípios entre 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02707/2022.

