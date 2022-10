Reprodução Lula em entrevista a rádio

O ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (25) que espera uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) caso vença Eleições.

Lula disse que espera receber um telefonema do atual presidente na noite do próximo domingo 30, dia ao qual acontecem o segundo turno das eleições.

Lula foi questiona sobre o que esperava de Bolsonaro caso o petista saia vitorioso. "Espero que ele tenha um minuto de sensatez, pegue o telefone e me telefone", disse ex-presidente.

Para o petista, Bolsonaro vai perder as eleições. Lula comentou também sobre episódio da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferno fez disparos contra agentes federais que cumpriam seu mandado de prisão.

"Roberto Jefferson é a fotografia e o resultado de tudo que acontece no governo Bolsonaro", disse Lula.

