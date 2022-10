Foto: Pedro Ivo/Agência o Dia - 20/10/2022 Lula em São Gonçalo, no Rio de Janeiro

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta quinta-feira, 20, que o Ministério Público exija que a ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos ( MMFDH ) , Damares Alves (Republicanos), apresente as provas dos supostos casos de abuso sexual infantil e tráfico de crianças na Ilha de Marajó (PA) .

"Quando aquela ministra Damares , hoje senadora eleita, vai para uma igreja para fazer aquelas acusações que ela fez, o mínimo que se espera é que a Justiça faça com que aquela mulher mostre as provas. Ela falou uma monstruosidade. Não foi uma coisa pequena que ela falou. Inclusive, tinha crianças assistindo. Ela diz que tem filme, que o ministério tinha provas. Ela tem que mostrar. E quem tem que exigir que ela mostre é o Ministério Público", disse o petista em entrevista coletiva em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

No dia 8 de outubro, a ex-ministra afirmou durante um culto em Goiânia, que crianças da Ilha de Marajó estavam sendo traficadas e tinham os dentes “arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral”. Ela também afirmou que eles só se alimentam de “comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal”.

Damares afirmou, ainda, que “explodiu o número de estupros de recém-nascidos” e que no MMFDH há imagens de crianças de oito dias de vida sendo estupradas. De acordo com a ex-ministra, um vídeo de estupro de crianças é vendido por preços entre R$ 50 e R$ 100 mil.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão determinou, no dia 11 de outubro, um prazo de três dias para que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informasse dados sobre todas as denúncias de violência contra crianças que recebeu desde 2016.

No dia 18 de outubro, o MMFDH pediu 30 dias para enviar ao Ministério Público Federal (MPF) uma explicação sobre as declarações de Damares Alves.

O Ministério Público Federal , por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, deferiu um novo prazo de cinco dias para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos detalhar as acusações feitas pela ex-ministra sobre as crianças da Ilha de Marajó.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.