Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) estão satisfeitos com o comportamento de Alexandre de Moraes . Os magistrados têm dito nos corredores que o presidente da Corte vem trabalhando pesado para impedir que as eleições 2022 sejam definidas por fake news .



Os ministros garantem que Moraes tem acompanhado tudo de perto e tentado dinamizar os julgamentos das ações dos partidos para que nenhum candidato seja prejudicado por possíveis ataques dos adversários.

“A escolha do ministro Moraes foi essencial neste momento. As eleições deste ano são complexas, que trazem duas das maiores lideranças políticas do país dos últimos 30 anos. Com o avanço da tecnologia, as fake news se tornaram poderosas e o TSE tinha que estar nas mãos de quem possui coragem para enfrentar qualquer um que esteja com interesses de prejudicar a democracia”, diz dos interlocutores dos magistrados do tribunal.

Recentemente, o presidente do TSE se reuniu com órgãos responsáveis por fiscalizar as eleições. Seu principal objetivo era encontrar soluções para punir quem praticasse assédio eleitoral. O resultado do encontro foi considerado positivo e que deverá inibir novas ações deste tipo de crime.

“Moraes escutou a todos e aprovou as soluções que foram apresentadas. Todos nós temos certeza que esse número de assédio eleitoral caíra. As pessoas saberão que o TSE não está de brincadeira, até porque o presidente da Corte já provou que não tem medo de nada”.

Moraes e as fake news

A maior preocupação do ministro Moraes é a disseminação das fake news entre bolsonaristas e petistas. O magistrado tem trabalhado para punir os responsáveis pelos crimes eleitorais.

Nesta quarta (19), ele se reuniu com plataformas digitais para discutir o combate as mentiras feitas na corrida eleitoral. Ele conversou com executivos das empresas Meta, TikTok, Kwai, Linkedin, Google e YouTube.

Ao fim do primeiro turno, o presidente do TSE afirmou que a propagação de fake news tinha caído neste ano em comparação com 2018. Porém, nos levantamentos recentes, a situação piorou no segundo turno e Moraes quer providências para que o problema não piore nos últimos 10 dias de disputa.

