Ricardo Stuckert/Divulgação - 13.10.2022 Rogério Carvalho tem 57% dos votos válidos, diz Real Time Big Data

O senador Rogério Carvalho (PT), candidato ao governo do estado de Sergipe, aumentou a vantagem no segundo turno e chegou a 57% dos votos válidos. Fábio Mitidieri (PSD), segundo colocado na corrida eleitoral, tem 43%, 14 pontos para trás. Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV e divulgada nesta quarta-feira, 19.

De acordo com o levantamento, o candidato petista oscilou positivamente de 55% para 57%. No mesmo período, Mitidieri oscilou para baixo, caindo de 45% para 43%. Ambos, no entando, variaram dentro da margem de erro da pesquisa.

Nas intenções de votos totais, Rogério Carvalho foi de 42% para 46%; O deputado do PSD oscilou de 34% para 35%. Votos brancos e nulos caíram de 16% para 13%. Já a quantidade de eleitores indecisos caiu de 8% para 6%.

O levantamento ouviu 1000 eleitores nos dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, com índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-07904/2022.