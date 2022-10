Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

Nesta quarta-feira (19), o presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP), se reuniu com parlamentares eleitos pelo União Brasil. Ele pediu que os eleitores escolham qual caminho querem para o país no segundo turno das eleições 2022 e declarou que o resultado das urnas eletrônicas será respeitado pelo Congresso Nacional e também pelos candidatos à Presidência.



"Temos aí um posicionamento de eleição no dia 30. Um país que polarizou as discussões com muita dureza. Rezo e peço para que o povo brasileiro decida o que quer para o país, como decidiu seu parlamento. O recado virá”, disse o responsável pela Câmara.

Arthur Lira se tornou um dos principais aliados do governo Bolsonaro. No entanto, o presidente da Câmara tem adotado discurso oposto ao chefe do executivo federal sobre as urnas eletrônicas. O deputado federal reeleito garantiu que todos terão que respeitar os resultados do pleito deste ano.

“O resultado das eleições feitas por urna eletrônica será respeitado pelo Congresso Nacional, pelas instituições brasileiras, pelos parlamentares e pelo povo. Não tenho dúvidas disso", comentou.

No começo de outubro, após ter sido reeleito, Lira defendeu a reeleição do presidente Jair Bolsonaro . Na avaliação dele, o Congresso dará sustentação para o atual governo.

“É um congresso de centro-direita, um congresso reformador e conservador, dando um norte para um caminho que já está asfaltado. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro”, posicionou-se o presidente da Câmara.

Arthur Lira é aliado do presidente Jair Bolsonaro

Lira se tornou presidente da Câmara em 2021, sucedendo Rodrigo Maia. Ele entrou com a missão de defender as pautas do governo federal, posicionamento diferente do seu antecessor.

O deputado ficou muito próximo de Bolsonaro e foi um dos principais articuladores para que o PP e PL ganhassem mais espaços nos ministérios, além de levá-lo para o partido presidido por Valdemar Costa Neto.

Arthur Lira foi reeleito em Alagoas nas eleições 2022

Apoiador de Bolsonaro, Arthur Lira se tornou o candidato a deputado mais votado de Alagoas. Em 2018, ele contou com 144 mil votos, enquanto neste ano conseguiu atingir 214 mil.

Agora ele trabalha para ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados.

