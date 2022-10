Reprodução: youtube - 14/10/2022 Jair Bolsonaro (PL) em entrevista

O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) não divulgue acusações de que o PT votou contra o Auxílio Brasil . O presidente do TSE Alexandre Moraes estabeleceu multa diária de R$ 100 mil se a decisão for descumprida no segundo turno das eleições 2022 .



O presidente da República também está proibido de descontextualizar declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre um suposto apoio a Covid-19.

Moraes acatou a um pedido da chapa Lula-Alckmin contra uma propaganda eleitoral da campanha bolsonarista, que descontextualizou a fala do petista, levando o eleitor a entender que Lula estava “agradecendo” a chegada da pandemia. A publicidade ainda acusou o PT de ser contra o Auxílio Brasil.

“A Justiça Eleitoral reconheceu que são mentirosas as informações divulgadas por Bolsonaro sobre Lula ter desprezo pela vida humana e que teria agradecido pela existência do coronavírus, além de afirmar que o PT votou contra o projeto de lei do Auxílio Brasil”, diz o documento assinado pelo ministro.

Segundo o TSE, a peça publicitária “evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico e descontextualizado, que não pode ser tolerado” e que Bolsonaro utilizou de “falas gravemente descontextualizadas” de Lula para “induzir o eleitorado à crença de que o candidato despreza a vida humana”.

Bolsonaro e o Auxílio Brasil

Bolsonaro tem acusado o PT de votar contra o Auxílio Brasil, o que não é verdade. Além disso, o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu o pagamento de R$ 600 para as famílias que necessitam do programa.

Já a fala de Lula usada pela campanha bolsonarista, que foi descontextualizada, segundo o TSE, foi dada em 2020 ao Carta Capital.

“O que eu vejo? Quando eu vejo os discursos dessas pessoas, quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que ‘tem que vender tudo o que é público’, que ‘o público não presta nada’, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008.”

