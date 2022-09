Reprodução/Facebook - 25.08.2022 André Janones na frente do Palácio do Planalto

Na disputa à presidência da República , o embate nas redes tomou proporções esperadas no que concerne às 'fake news'. De acordo com apuração do blog Sonar em O GLOBO, o deputado federal André Janones (Avante) defendeu nesta segunda (5), o uso de 'informações falsas' para fazer campanha contra o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

A lógica do parlamentar, que desistiu da candidatura à Presidência para apoiar o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, é que contra Bolsonaro o jogo deveria ser 'olho por olho, dente por dente', informa o blog.

No Twitter, Janones sugere que o Partido Liberal (PL) "estaria por trás" do pedido para suspender a lei que cria o piso salarial da enfermagem, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A primeira postagem sobre o assunto diz:

"ATENÇÃO URGENTE: Partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido pra suspender a lei que aprovamos no congresso, garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado é grave, muito grave!", postou.

Posteriormente, o blog afirma que Janones incentivou seguidores divulguem a notícia falsa com a seguinta mensagem em referência à uma fake news divulgada por bolsonaristas nas eleições passadas:

"Mamadeira de piroca se combate com outra mamadeira de piroca! Printem isso e viralizem pelo zap! Vou fazer live também. Façam chegar em TODO o Brasil! Olho por olho, dente por dente!".

Porém, todo contexto foi desvirtuado pelo deputado. A lei que define o Piso Nacional da Enfermagem foi suspensa por decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso (STF). Em seu argumento, o Barroso argumenta a falta de apresentação dos cálculos de impacto financeiro com medida.

Checagem dos fatos

Diferente do que compartilhou Janones, o ministro atendeu a uma ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) , e não pelo PL, partido de Bolsonaro.

O Piso Nacional da Enfermagem partiu do texto-base protocolado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), em votação histórica no Congresso e no Senado Federal, sendo sancionada no começo de agosto.

O Sonar informa que, "a definição, vinha se arrastando por mais de vinte anos e definiu o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50%, aos auxiliares de enfermagem e parteiras".

