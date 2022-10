Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro em live na casa de Sérgio Cordeiro em Sobradinho (DF)

O Palácio do Planalto revogou na quinta-feira (13) o imóvel funcional de Sérgio Rocha Cordeiro, um dos assessores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Cordeiro foi responsável por ceder outra casa para que o presidente possa realizar suas lives semanais.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), segue um decreto que regulamenta o uso de imóveis funcionais. Qualquer funcionário que tenha imóveis em Brasília e entorno em seu nome ou de cônjuge não terá direito a moradia paga pela União, exceto ministros de Estado.

Sérgio Cordeiro tinha um imóvel funcional na Asa Norte, em Brasília. Segundo Bolsonaro, o assessor também possui um imóvel em Sobradinho (DF).

Essa última casa foi usada pelo presidente em lives semanais após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibir transmissões de cunho eleitoral no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Até a última semana, o local onde Bolsonaro realizava suas lives estava sob sigilo, mas foi revelado pelo próprio presidente à imprensa no domingo (9).

"As lives estão sendo feitas na casa do capitão Cordeiro. A despesa que eu tenho para deslocar oito carros, 20, 30 pessoas. É uma despesa enorme que a gente tem por não fazer aqui [Alvorada]", declarou em coletiva.

Sérgio Cordeiro é capitão da reserva e assessora Jair Bolsonaro desde o início do governo, em janeiro de 2019. O assessor possui o maior cargo de assessoramento do Executivo e seus vencimentos são de R$ 17 mil, sem contar seu salário no Exército.