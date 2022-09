Reprodução SPTV - 26.09.2022 Thiago Brennand é suspeito de outros 11 crimes sexuais

O Ministério Público de São Paulo poderia pedir, a partir de hoje, a prisão preventiva de Thiago Brennand Fernandes Vieira, acusado de agredir uma modelo em uma academia em agosto. A Justiça de São Paulo havia determinado a entrega do passaporte para a última sexta-feira (23), o que não ocorreu.

O empresário foi flagrado agredindo a atriz Alliny Helena Gomes, 37, durante discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. A denúncia veio a público após reportagem exibida pelo Fantástico no dia 30 de agosto.

Após reportagem exibida pelo Fantástico ganhar comoção nacional, outras possíveis vítimas do empresário também apresentaram denúncias à justiça. O homem estaria sendo investigado pela suspeita de cometer outros crimes sexuais.

Brennand ainda não foi interrogado, porém ele estaria proibido de frequentar academias e de se aproximar de testemunhas envolvidas no caso.

Brennand viajou para Dubai horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, ainda no mês passado. O Ministério Público de São Paulo informou que o caso ocorre em segredo de justiça e não pode oferecer outros detalhes.

O Último Segundo também entrou em contato com o escritório Alves de Oliveira Advogados, que defende o empresário, mas fomos informados que os representantes do empresário no caso 'não poderiam atender a reportagem'.

Thiago Brennand está sendo acusado de cometer crimes como lesão corporal, corrupção de menores e também tentar corromper promotores que teriam pedido a apreensão do passaporte dele.

