Reprodução - Vídeo Poder 360 Executivo disse que vai fazer lives, mas não respondeu se vai continuar fazendo lives nas dependências oficiais.

Após a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o proibiu de fazer lives eleitorais no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, o presidente Jair Bolsonaro chamou de "estapafúrdia".

“Dispensa comentários. Eu estou em minha casa. É uma decisão estapafúrdia. Invasão da minha propriedade privada, enquanto sou presidente é minha casa, disse ele, durante passeio de moto por cidades no entorno de Brasília neste domingo.

Apesar da decisão do TSE, Bolsonaro afirmou que neste domingo irá fazer uma nova transmissão ao vivo , mas não respondeu se a exibição seria feita dentro das dependências oficiais. Questionado, ele não respondeu se pretende continuar fazendo transmissões no Alvorada durante o período eleitoral.

Bolsonaro poderá pagar multa de R$ 20 mil por ato irregular , caso volte a fazer propaganda eleitoral nas lives destinadas à divulgação de atos de governo, segundo o TSE.

Além disso, o tribunal também determinou que os vídeos gravados na Alvorada sejam retirados em 24 horas da propaganda eleitoral de Bolsonar o e de seu candidato a vice, general Braga Netto, sob pena de multa de R$ 10 mil por postagem que se mantiver no ar.

Neste domingo, o presidente saiu do Alvorada, passeou de moto em Brasília e almoçou sozinho em uma barraca à beira da estrada no Distrito Federal e voltou para a residência oficial pouco antes das 14h.