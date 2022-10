Reprodução/montagem iG - 02/10/2022 Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite disputarão segundo turno

O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL), tem sido criticado nas redes sociais por ter dado uma declaração homofóbica nesta quinta-feira (13) a respeito da orientação sexual do seu adversário Eduardo Leite (PSDB) .

Durante propaganda eleitoral na televisão, Onyx afirmou que “tem certeza” de que os cidadãos do RS entenderam que, se for da vontade deles, terão um governador e uma “primeira-dama de verdade”.

“Estou muito feliz com o resultado obtido no 1º turno. E tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus e do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor”, diz o membro do PL na propaganda.

Nesta tarde, Eduardo Leite rebateu, através das redes sociais, a declaração do adversário, sem citar o nome dele. O tucano pede o fim do preconceito e condena "demonstrações de homofobia".

"Nesses tempos tão difíceis, em que tentam a todo custo nos separar uns dos outros, é motivador ver a sociedade e a opinião pública majoritariamente unidas para condenar demonstrações de homofobia. Não ao preconceito! O amor, o respeito e a tolerância falam mais alto", disse Leite no Twitter.

O atual governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), que assumiu após Leite renunciar ao cargo em março deste ano para disputar a presidência da República, afirmou que lamenta "a tentativa de desqualificar um adversário se utilizando de condições conjugais e familiares”.

Além de Ranolfo, o tucano recebeu o apoio da ex-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB), que afirmou: "O Brasil inteiro está contigo@EduardoLeite_. O Rio Grande do Sul é muito maior e mais generoso do que todo esse ódio que destilam contra você. O país pede paz, amor e respeito".

Lorenzoni e Leite disputam o segundo turno das eleições 2022 pelo governo do Rio Grande do Sul. O candidato do PL teve 37,5% dos votos e o tucano alcançou 26,8% .



