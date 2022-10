Reprodução - 19.09.2022 Lula mantém liderança, mas perde três pontos percentuais em relação à última pesquisa; Bolsonaro cresce três pontos e se aproxima do petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve na liderança com 52,4% dos votos válidos na pesquisa Atlas divulgada no fim da tarde desta quinta-feira (13). O presidente Jair Bolsonaro (PL) possui 47,6%, segundo o levantamento.

Os dados ainda mostram que 4,8% não sabem, não responderam ou devem optar pelo voto branco e nulo neste segundo turno.

Embora ainda possua a maior intenção de voto, a campanha petista oscilou fortemente para baixo, com três ponto percentuais a menos, se comparado à última pesquisa da empresa. Na época, Lula tinha 55,4% dos votos válidos.

Já Jair Bolsonaro apresentou alta na mesma magnitude, de acordo com o levantamento. Antes, o candidato do PL tinha 44,6% dos votos válidos.

A Atlas aponta que Lula manteve a preferência entre mulheres (60%), beneficiários do Auxílio Brasil (62%) e na região Nordeste (64%). Bolsonaro se destaca entre homens (57%), evangélicos (65%) e nas regiões Norte (56%) e Centro-Oeste (61%) do país.

Nos últimos dias, tanto o atual chefe do Planalto quanto o petista estão investindo em apoios na região Sudeste e colocaram seus pares para angariar votos nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, os dois candidatos estão empatados em 48,7% das intenções de voto na região com maior número de eleitores do país.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Aprovação do governo Bolsonaro

A pesquisa Atlas ainda questionou os entrevistados sobre a aprovação do governo Bolsonaro nos últimos meses. Cerca de 53% dos eleitores desaprovam a atual gestão, enquanto 44% aprovam as ações do Palácio do Planalto.

Segundo o estudo, 32,3% avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 18,8% acreditam que Jair Bolsonaro tem feito um mandato regular. Já 48,4% dos entrevistados consideram as ações atual mandatário como ruim ou péssimo.

A pesquisa Atlas ouviu 4.500 eleitores em 1.483 municípios entre os dias 8 e 12 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.