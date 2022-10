Divulgação Paulo Dantas (MDB) foi afastado após operação da Polícia Federal

O patrimônio do governador de Alagoas, Paulo Dantas, quintuplicou entre as eleições de 2018 e 2022, segundo dados informados pelo próprio candidato ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o TSE, Dantas declarou R$ 5,1 milhões à Justiça Eleitoral neste ano, enquanto disse ter R$ 796 mil em 2018.

Dantas é alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeita em participar de um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando ocupava o cargo de deputado estadual. Candidato à reeleição, o emedebista foi afastado do cargo por determinação da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os bens declarados por Paulo Dantas, está dois imóveis, sem localização informada, com valores entre R$ 1,4 milhão e 1,8 milhão. Há quatro anos, o único imóvel declarado em território urbano era avaliado em R$ 486 mil, em Maceió. O apartamento também foi declarado neste ano.

Dantas também aumentou sua parcela em um imóvel rural na cidade de Batalha (AL). Em 2018, o candidato declarou a participação de R$ 10 mil no imóvel, valor que subiu para R$ 100 mil em 2022.

Paulo Dantas ainda informou cerca de R$ 370 mil em depósitos em conta-corrente, além de duas declarações de bens e direitos no valor de R$ 369,4 mil, sem especificar qual o patrimônio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Confira o patrimônio de Paulo Dantas em quatro anos

2022 - R$ 5.139.384,67

depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 24.396,56;

outras aplicações e Investimentos – Previdência: R$ 61.015,44;

apartamento: R$ 1.850.000,00;

apartamento: R$ 1.400.000,00;

depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 130.038,91;

apartamento: R$486.216,67;

VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 617,67;

depósito bancário em conta-corrente no país: R$ 347.109,15;

outros bens e direitos: R$ 369.414,91;

outros bens imóveis – imóvel rural: R$ 100.000,00;

outros bens e direitos: R$ 369.414,91;

outras aplicações e investimentos – aplicação em Renda Fixa: R$ 1.160,45

2018 - R$ 796.585,48