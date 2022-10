Reprodução/Instagram - 2/10/2022 Paulo Dantas e Rodrigo Cunha

Os candidatos Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União Brasil) decidirão no segundo turno quem será o governador de Alagoas pelos próximos quatro anos. Com mais de 100% das urnas apuradas, Dantas, atual governador, recebeu 46,64% dos votos válidos (708.984 votos), enquanto Cunha alcançou 26,79% dos votos válidos (407.220 votos).

Votos nulos somam 11,16% (201.119), enquanto brancos somam 6,40% (115.519).

Quantos votos cada candidato recebeu?

Rui Palmeira (PSD): 10,38%, com 157.746 votos

Fernando Collor (PTB): 14,71%, com 223.585 votos

Luciano Almeida (PRTB): 0,14%, com 2.110 votos

Professor Cícero Albuquerque (PSOL): 1,17%, com 17.749 votos

Bombeiro Militar Luciano Fontes (PMB): 0,18%, com 2.737 votos











Quem é Paulo Dantas?

Paulo Dantas (MDB) é produtor rural com formação em administração de empresas pelo Cesmac. O emedebista foi eleito deputado estadual em 2018 e, depois, se tornou governador de Alagoas em mandato-tampão até 31 de dezembro de 2022.

Quem é Rodrigo Cunha?

Rodrigo Cunha, do União Brasil, é advogado e professor de Direito de Consumidor. Foi eleito como o senador mais bem votado de Alagoas em 2018.

Senado

Renan Filho (MDB) venceu a disputa para o Senado de Alagoas. Com 100% das urnas apuradas, o emedebista tem 56,92% dos votos válidos (845.988 votos), contra 42,22% (627.397 votos) do principal adversário, o Davi Filho (PP).