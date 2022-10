Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula

A Pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (12) mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% das intenções de voto contra 48% de Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições de 2022. Os candidatos mantiveram as números registrados na semana anterior , indicando um cenário estável.

O levantamento realizado de 9 a 11 de outubro de 2022 aponta uma vantagem de quatro pontos do petista ante o atual chefe do Executivo. Desta vez, o PoderData entrevistou 5.000 pessoas. Portanto, como número de entrevistas é maior que nas rodadas anteriores, os resultados tendem a ser mais precisos. A margem de erro do levantamento é de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos.

A pontuação é referente aos votos válidos — estes excluem brancos e nulos.

No primeiro turno — após 100% das urnas apuradas — o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontou o petista com 48,43% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo com 43,2%.

A pesquisa foi feita por meio de ligações para telefones celulares e fixos realizou 5.000 entrevistas em 347 municípios nas 27 unidades da Federação de 9 a 11 de outubro de 2022. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual. Já o intervalo de confiança é de 95%. Registro no TSE: TSE é BR-09241/2022.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.