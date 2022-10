Pedro Ivo/Agência O Dia Lula realizou comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um comício, na noite desta terça-feira (11), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro .

Além de Waguinho, prefeito do município e presidente do União Brasil, o evento também contou com a presença de Benedita da Silva (PT), Gleisi Hoffman (PT), André Ceciliano (PT) e Eduardo Paes (PSD).

Uma das pautas foi o comentário de co dandidato petista nas eleições sobre a importância do aumento do salário mínimo para a economia brasileira. "Já faz alguns anos que nosso salario mínimo não aumenta, e se o salário mínimo não aumenta, não aumenta consumo", disse o candidato.





Além disso, o ex-presidente enfatizou os 22 milhões de empregos com carteira assinada no governo do PT . Por fim, também acenou para outras propostas visando a economia.

"Vamos recuperar a indústria naval brasileira, de óleo e gás, parceiras com universidades e empresas, fazendo o país ser competitivo. Se não fizermos isso, não vamos dar o salto de qualidade que precisamos e vamos ficar apenas invejando a China e a Índia", ressaltou.

Outros políticos presentes também discursaram. Carlos Lupi, presidente do PDT, chamou Jair Bolsonaro (PL) de "belzebu" e disse que Lula volta à presidência para "resgatar o Brasil". Eduardo Paes também fez críticas ao atual presidente.

"Vou deixar um desafio que estou deixando há 15 dias. Se alguém me disser alguma coisa que o presidente Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro, eu vou largar Vossa Excelência [Lula] e apoiar a candidatura dele. Esse risco não há, porque ninguém consegue lembrar absolutamente nada que o Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro", criticou Paes.

Daniela do Waguinho, esposa do prefeito, foi a deputada federal eleita com o maior número de votos no Rio. Ela agradeceu aos eleitores e disse que estamos vivendo momentos difíceis, por isso estão demonstrando, de forma sincera, o total apoio ao presidente Lula. Disse que em seu primeiro mandato, vivenciou momentos difíceis onde percebia o ódio instalado e isso infelizmente está só crescendo em nosso país.

"Quem ama Deus prega o amor, a verdade e o respeito, e é isso que merecemos, respeito à democracia, ao povo, respeitar quem tem opinião diferente da gente. Nao estamos aqui para ser intolerantes. Nós não vamos permitir que o Brasil viva novamente, mais 4 anos, o que estamos vivendo, onde a fome atinge milhões de pessoas", disse Daniela.

"Vou deixar um desafio que estou deixando há 15 dias. Se alguém me disser alguma coisa que o presidente Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro, eu vou largar Vossa Excelência [Lula] e apoiar a candidatura dele. Esse risco não há, porque ninguém consegue lembrar absolutamente nada que o Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro", criticou Paes.

Daniela do Waguinho, esposa do prefeito, foi a deputada federal eleita com o maior número de votos no Rio. Ela agradeceu aos eleitores e disse que estamos vivendo momentos difíceis, por isso estão demonstrando, de forma sincera, o total apoio ao presidente Lula. Disse que em seu primeiro mandato, vivenciou momentos difíceis onde percebia o ódio instalado e isso infelizmente está só crescendo em nosso país.

"Quem ama Deus prega o amor, a verdade e o respeito, e é isso que merecemos, respeito à democracia, ao povo, respeitar quem tem opinião diferente da gente. Nao estamos aqui para ser intolerantes. Nós não vamos permitir que o Brasil viva novamente, mais 4 anos, o que estamos vivendo, onde a fome atinge milhões de pessoas", disse Daniela

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.