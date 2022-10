Fernando Frazão/Agência Brasil - 02.09.2022 Apuração dos votos: 100% das urnas são totalizadas

Terminou, na manhã desta terça-feira (4), a apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2022 . Com 100 % das urnas totalizadas, a conclusão da contagem ocorreu mais de 41 horas após o horário previsto para o término da votação (17h do domingo).

De todas as 472075 seções apuradas, Lula (PT) teve 48,43% dos votos (57.259.504 no total), enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 43,20% dos votos (51.072.345 votos). Os dois candidatos vão disputar o segundo turno das eleições para presidente do Brasil no dia 30 de outubro, como já foi apontado no domingo.

Com a contagem totalizada, a distribuição de votos entre todos os candidatos é a seguinte:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 57.259.504 votos (48,43%) * 2º turno

(PT) - 57.259.504 votos (48,43%) * Jair Bolsonaro (PL) - 51.072.345 votos (43,20%) * 2º turno

(PL) - 51.072.345 votos (43,20%) * 2º turno Simone Tebet (MDB) - 4.915.423 votos (4,16%);

(MDB) - 4.915.423 votos (4,16%); Ciro Gomes (PDT) - 3.599.287 votos (3,04%);

(PDT) - 3.599.287 votos (3,04%); Soraya Thronicke (União Brasil) - 600.955 votos (0,51%);

(União Brasil) - 600.955 votos (0,51%); Felipe D'Ávila (Novo) - 559.708 votos (0,47%);

(Novo) - 559.708 votos (0,47%); Padre Kelmon (PTB) - 81.129 votos (0,07%);

(PTB) - 81.129 votos (0,07%); Léo Péricles (UP) - 53.519 votos (0,05%);

(UP) - 53.519 votos (0,05%); Sofia Manzano (PCB) - 45.620 votos (0,04%);

(PCB) - 45.620 votos (0,04%); Vera Lúcia (PSTU) - 26.625 votos (0,02%);

(PSTU) - 26.625 votos (0,02%); Constituinte Eymael (DC) - 16.604 votos (0,01%).

No total, foram 123.682.372 votos, sendo 95,59% considerados válidos (um total de 118.229.719).

Os votos brancos somaram 1,59%, os nulos 2,82% e as abstenções 20,95% (32.770.982).

