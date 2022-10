Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta terça-feira (11) mostra que os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, segundo a margem de erro, entre os eleitores de São Paulo .

O estado paulista é o que mais tem eleitores no Brasil. Segundo o levantamento, o atual presidente tem 51% dos votos válidos, contra 49% do petista.

No nordeste, mais precisamente em Pernambuco , estado onde Lula nasceu, a maioria dos eleitores (73%) irão votar no ex-presidente. Bolsonaro marca 27%.

Em São Paulo, Lula e Bolsonaro também ficaram empatados de acordo com a margem de erro nas intenções de voto dos eleitores. O chefe do Executivo marcou 45% contra 44% do ex-presidente.

Os votos em branco e nulos dos paulistas somam 8%. Os que não sabem/não responderam totalizaram 3%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 9 e 11 de outubro, em 84 municípios de São Paulo. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-03658/2022.

No primeiro turno, o presidente teve 47,71% dos votos, ante 40,89% de Lula no estado paulista.

Em Pernambuco, as intenções de voto somam 68% para o candidato do PT e 25% para o candidato do PL. Os brancos e nulos alcançam 4% e os indecisos 2%.

O petista terminou o primeiro turno com 65,27% dos votos. Bolsonaro teve 29,91%.

Foram entrevistados 2.000 eleitores em 75 municípios do Estado de Pernambuco. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos e está registrado no TSE com o número BR-04635/2022.

Ipec geral

Na pesquisa Ipec para presidente divulgada ontem (10), Lula segue na liderança com 55% dos votos válidos. Já o atual presidente tem 45% .

O segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro. Os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

