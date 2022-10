Reprodução/Twitter/PT No Rio, Lula participa de caminhada no Complexo do Alemão (12/10/2022)

Na manhã desta quarta-feira (12), o candidato à Presidência da República nas eleições 2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na Casa Voz, sede da ONG Voz da Comunidade, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro , para uma caminhada pela comunidade. Ao chegar, sua esposa Janja acenou para a população no local. O petista entrou na sede da ONG sem falar com a imprensa. Em um determinado momento, o público chegou a entoar a famosa música: “Olê, olê, olá, Lula, Lula”.

"Aqui não tem rachadinha, aqui tem o povo brasileiro, o povo do complexo do Alemão!", disse Lula durante discurso no Alemão.



Mais cedo chegaram para o encontro o prefeito da cidade Eduardo Paes (PSD), o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), Alessandro Molon (PSB), Lindibergh Faria (PT), Jandira Feghali (PCdoB) e Tarcísio Mota (Psol). Rodrigo Neves (PDT), a deputada federal Benedita da Silva (PT) e o deputado estadual Carlos Minc (PSB) também estiveram presentes. A cantora Valeska Popozuda e a atriz Camila Pitanga também vieram apoiar o ex-presidente.

O petista busca fortalecer o apoio e conquistar o eleitorado fluminense para vencer as eleições no próximo dia 30, na tentativa de reverter a vantagem de seu opositor Jair Bolsonaro (PL), que venceu no 1º turno em todo o estado com 51,09% dos votos e já conta com o apoio do governador reeleito Cláudio Castro(PL).

Ontem, o petista esteve em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ao lado da esposa Rosângela da Silva, a Janja, de seu correligionário André Ceciliano – que disputou uma vaga ao Senado, mas acabou perdendo para Romário (PL) – e do prefeito da cidade Waguinho (União Brasil), Lula discursou sobre os programas sociais (como o Minha Casa, Minha vida) e disse que pretende investir na indústria naval fluminense.

Com um resultado apertado no 1º turno, o candidato petista recebeu um total de 48,43% dos votos e Bolsonaro 43,20% , os dois disputarão o 2º turno no dia 30 de outubro.

Pesquisa aponta Lula na frente

A Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (12) mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52% das intenções de voto contra 48% de Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições de 2022 . Os candidatos mantiveram as números registrados na semana anterior , indicando um cenário estável.

O levantamento realizado de 9 a 11 de outubro de 2022 aponta uma vantagem de quatro pontos do petista ante o atual chefe do Executivo. Desta vez, o PoderData entrevistou 5.000 pessoas. Portanto, como número de entrevistas é maior que nas rodadas anteriores, os resultados tendem a ser mais precisos. A margem de erro do levantamento é de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos.

