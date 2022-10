Reprodução/YouTube - 12.10.2022 Jair Bolsonaro ao lado de Romeu Zema

Nesta quarta-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve ao lado do pastor Valdemiro Santiago , da Igreja Mundial do Poder de Deus, em um culto evangélico realizado em Belo Horizonte (MG). O governador reeleito de Minas Gerais , Romeu Zema (Novo), também participou do evento.



O chefe do executivo federal discursou durante cinco minutos e pediu uma “oportunidade” no segundo turno das eleições 2022 , que ocorrerá em 30 de outubro, para continuar governando o Brasil.

“Eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil. Se estamos dando certo até o momento, peço a vocês humildemente essa oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil”, comentou.

Bolsonaro aproveitou o espaço para voltar a falar sobre pautas ideológicas , como a legalização de drogas e a ideologia de gênero. Na opinião dele, o povo brasileiro não quer tratar desses assuntos.

“Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Não discutimos a questão de ideologia de gênero. O maior patrimônio de todos nós não são bens materiais, são nossos filhos. Não queremos filha nossa indo no mesmo banheiro onde um moleque homem também frequenta”, falou ele.

“A questão do aborto é outra coisa. Somos pela vida desde a sua concepção. E jamais poderemos admitir, como o outro lado quer, legalizar as drogas no nosso país. Só quem fala isso não sabe o sofrimento de uma mãe com filho no mundo das drogas”, completou.

Bolsonaro e seus apoios

Romeu Zema também discurso e defendeu a reeleição de Bolsonaro. “Precisamos de um homem de Deus na Presidência da República, e esse homem é o presidente Bolsonaro”, opinou.

Valdemiro se mostrou favorável que o chefe do executivo federal vença no final de outubro. Ele ainda minimizou a ida de Bolsonaro em uma reunião com líderes da maçonaria.

“O presidente Jair, é bíblico, e nosso governador são a favor do povo, mas não são partidários dessa ou daquela facção religiosa. Não tem tratamento diferente para essa ou aquela religião. É presidente e governador respectivamente de muçulmanos, de maçons, de evangélicos, de espíritas, de católicos, de não-religiosos, eles foram chamados por Deus para cuidar do povo, independentemente de religião”.

