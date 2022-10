Reproducao: Facebook Bolsonaro

O presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na manhã desta quinta-feira (12) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), às 8h30, para cumprir agenda de campanha na capital mineira durante o feriado.

De acordo com a agenda divulgada, o mandatário participará da inauguração de um templo da igreja Mundial do Poder de Deus, na região central da cidade.

Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais fica atrás somente de São Paulo. A campanha do presidente tem focado em ações e alianças no estado em busca de votos para o segundo turno. A disputa acontece no próximo dia 30.

No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 5,2 milhões de votos no primeiro turno (43,6%) e ficou atrás de Lula, que somou 5,8 milhões de votos (48,2%), segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

