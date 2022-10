Reprodução Twitter Em carta, Lula diz que templos religiosos serão respeitados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, uma carta afirmando que a religião é um "direito sagrado e fundamental e que deve ser respeitado por todos".

O documento é uma tentativa da campanha de repelir as notícias falsas de que ele fecharia igrejas e templos religiosos, se eleito. Lula patina no eleitorado evangélico, um dos segmentos mais bolsonaristas da sociedade.

"Neste dia 12 de outubro de 2022, em que celebramos o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, quero me dirigir ao povo brasileiro para afirmar que a religião é um direito sagrado e fundamental e que deve ser respeitado por todas e todos nós", diz o texto assinado por Lula, que é católico.

"Todas as religiões e templos religiosos serão respeitados e tratados com dignidade, como já fizemos em nossos governos anteriores", acrescenta a carta.

Lula ressalta ainda que todas as religiões exercem um papel essencial na formação do ser humano e que as igrejas são "instituições de fundamental importância na constituição de uma sociedade e precisam ser valorizadas".

O petista terminou o primeiro turno das eleições com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. A votação em 2º turno ocorre no dia 30 de outubro.

Agenda dos candidatos

O seu adversário na corrida eleitoral, Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, foi a um culto em Minas Genais, ao lado do governador do estado, Romeu Zema (NOVO) e do apóstolo Valdemiro Santiago. Mais tarde ele irá à Aparecida (SP), visitar o santuário dedicado à padroeira do Brasil.

"Peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil. Se estamos dando certo até o momento, peço humildemente a vocês essa oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas e o Brasil", disse, em trio elétrico instalado à frente da Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro da capital mineira.

Lula está no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde encontra lideranças comunitárias. Na tarde desta quarta (12) ele fará um comício em Salvador.

Veja a íntegra da carta

RELIGIÃO: UM DIREITO SAGRADO E FUNDAMENTAL

Neste dia 12 de outubro de 2022, em que celebramos o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, quero me dirigir ao povo brasileiro para afirmar que a religião é um direito sagrado e fundamental e que deve ser respeitado por todas e todos nós.



Todas as religiões exercem um papel essencial na formação do ser humano. Portanto, as igrejas são instituições de fundamental importância na constituição de uma sociedade e precisam ser valorizadas, pois além de serem espaços sagrados de celebração e relação com Deus, ajudam a promover a paz, a justiça e a fraternidade.

Desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, temos assegurado o direito à liberdade religiosa no Brasil. Esse direito se tornou pleno com a Constituição Federal de 1988, que em seu Artigo 5º inciso VI estabelece:

“É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias."

Portanto, nossa Constituição garante que todos/as os/as brasileiros/as e estrangeiros/as que moram no Brasil são livres para escolher sua religião, praticar e professar sua crença e fé, seja num ambiente doméstico ou em um lugar público. Em nosso governo não será diferente. Todas as religiões e templos religiosos serão respeitados e tratados com dignidade, como já fizemos em nossos governos anteriores.

Na condição de Católico que sou, neste dia tão especial para o Brasil, quero pedir, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que Deus nos abençoe, para que possamos construir uma nação democrática, justa, independente e soberana, onde todos e todas “tenham vida e vida em abundância” (Jo 10,10).

12 de outubro de 2022

Luiz Inácio LULA da Silva

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.