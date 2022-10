Ricardo Stuckert/Divulgação Rogério Carvalho e Lula vão participar de ato em Aracaju nesta quinta (13)

O ex-presidente e candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vai participar de um ato de campanha em Aracaju (SE) nesta quinta-feira (13). O líder nas pesquisas de intensão de voto vai subir no palanque ao lado de Rogério Carvalho, também do PT, que disputa o segundo turno para o governo estadual.

A expectativa das campanhas é que os dois participem de uma caminhada pelas ruas da capital e conversem com eleitores. O trajeto da comitiva, porém, ainda não foi divulgado.

Essa será a segunda passagem do ex-presidente por Sergipe durante a corrida para o planalto de 2022. Em junho, ele e Rogério Carvalho se encontraram em um ato público no Centro de Convenções do Estado.



Sergipe não será a única parada de Lula no nordeste. O petista é esperado em Pernambuco, Bahia e Alagoas ainda nesta semana. Os estados no roteiro estão em campanha do segundo turno.

Em Sergipe e na Bahia, o PT participa da campanha com candidatos próprios: Rogério Carvalho e Jerônimo Rodrigues, respectivamente. Em Alagoas, o partido apoia o candidato à reeleição, Paulo Dantas (MDB), e, em Pernambuco, vai apoiar Marília Arraes (Solidariedade).