Montagem/iG Candidatos do PT e PSD vão disputar o segundo turno em Sergipe

O senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) vão disputar o segundo turno das eleições para o governo de Sergipe. Carvalho obteve 44,3% dos votos, enquanto Mitidieri conseguiu 38,5% dos eleitores, com 93% das urnas apuradas.

O petista e o peesedista alavancaram suas campanhas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impugnar a candidatura de Valmir de Francisquinho (PL) com base na lei da ficha limpa. Os votos de Francisquinho foram anulados pela Justiça Eleitoral, o que fez o número de nulos atingirem 40% dos votos totais. A defesa ainda promete recorrer da decisão.

Alessandro Vieira (PSDB) vem na sequência na disputa pelo Palácio Governador Augusto Franco, com 11,8% dos votos. Niully Campos (PSOL), Dr. Cláudio (DC), Aroldo Felix (UP) e Elinos Sabino (PSTU) foram os outros candidatos que tentaram uma vaga no governo sergipano.

Agência Senado Rogério Carvalho é senador e tenta o Palácio Governador Augusto Franco pela primeira vez

Quem é Rogério Carvalho



Rogério Carvalho é médico, especialista em saúde coletiva e senador por Sergipe. Ficou conhecido após sua atuação na CPI da Covid-19 no Senado, participando das sabatinas e criticando o uso de remédios ineficazes o para tratamento precoce da doença.

Antes foi deputado estadual e secretário de Saúde do estado. É a primeira vez que se candidata ao cargo no Executivo estadual.

Reprodução Fábio Mitidieri (PSD) é deputado federal e também tenta uma cadeira no governo estadual pela primeira vez

Quem é Fábio Mitidieri

Fábio Mitidieri é empresário e deputado federal por Sergipe em segundo mandato. Está afastado da Câmara desde julho para se dedicar à campanha de governador.

Antes, foi vereador em Aracajú e também é a primeira vez em que disputa um pleito para ocupar o Palácio Augusto Franco.

Resultado para o governo do Sergipe

Rogério Carvalho (PT): 44,3% dos votos

Fábio Mitidieri (PSD): 38,5% dos votos

Alessandro Vieira (PSDB): 11,5% dos votos

Niully Campos (PSOL): 5,3% dos votos

Dr. Cláudio (DC): 0,3% dos votos

Aroldo Felix (UP): 0,1% dos votos

Elinos Sabino (PSTU): 0,09% dos votos

Agência Brasil Deputado federal, Laércio Oliveira (Progressistas) conquistou uma cadeira no Senado por Sergipe

Senado

O deputado federal Laércio Oliveira (Progressitas) foi eleito para ocupar uma cadeira no Senado por Sergipe. O parlamentar teve 28,4% dos votos, enquanto Valadares Filho (PSB), o favorito nas pesquisas, obteve 24,5%.

Danielle Garcia (Podemos), Eduardo Amorim (PL), Henry Clay (PSOL), Airton Costa (DC) e Heraldo Góes (PSTU) foram os outros candidatos por uma vaga no Legislativo Federal.

Laércio Oliveira é administrador e tem um único cargo em sua carreira política. É deputado federal pelo terceiro mandato consecutivo. É a primeira vez que se candidata ao Senado.