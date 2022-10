Ricardo Stuckert/Divulgação Rogério Carvalho e Lula vão se encontrar nesta quarta-feira (5)

O senador Rogério Carvalho (PT), candidato ao governo de Sergipe, vai se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (5).Os dois vão alinhar uma agenda com o candidato à presidência da República no estado.

Segundo o político, que também disputa o segundo turno, o encontro já vinha sendo articulada há algum tempo. "Estou indo encontrar Lula amanhã e devemos discutir sobre a vinda dele para Sergipe. Ele vai fazer alguns atos de rua, com o povo, porque isso será fundamental para consolidar nossos nomes no segundo turno”, comentou.

Na reunião, será definida data e roteiro da programação do presidenciável em Sergipe. "Nossa tarefa é conversar com pessoas, conquistar novos votos e aumentar nossa vitória no segundo turno. Quem está com Lula, está com Rogério”, acrescentou.