Divulgação Rogério Carvalho ao lado de Lula

Nesta quinta-feira (6), em entrevista à Rádio Fan FM, o candidato ao governo de Sergipe Rogério Carvalho (PT) afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará ao estado nos próximos dias. Ele também explicou como tem sido a preparação para o segundo turno das eleições 2022 .



“Nós já temos vários senadores e vários governadores eleitos e reeleitos, tivemos a confirmação do apoio de Simone Tebet e de boa parte do MDB, do PDT, de Ciro, e isso consolidou a posição de Lula no segundo turno”, explicou.

Rogério ressaltou que os apoios são importantes porque fortalece a defesa da democracia. “Isso reflete o total interesse na defesa das conquistas que nós já tivemos, como o direito à saúde, educação, assistência social, previdência. Tudo aquilo que já conquistamos e que tem sido ameaçado de maneira sistemática pelo atual governo antidemocrático”, comentou.

O candidato ao governo pontuou que Lula conseguiu formar uma frente ampla para vencer o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. “Com isso, pudemos consolidar a amplitude da candidatura do presidente Lula e de uma agenda da democracia e da cidadania do povo brasileiro”, completou.

Lula vai até o Sergipe no segundo turno das eleições 2022

Divulgação Lula e Rogério Carvalho

Rogério Carvalho falou na entrevista que o ex-presidente Lula estará no estado. “Lula virá e fará uma grande caminhada em Aracaju e nós vamos movimentar o estado inteiro. Estamos aguardando a confirmação da data para divulgarmos, mas a vinda dele a Sergipe já está indicada”, disse.



Ele também comentou que tem trabalhado para conquistar apoios para a sua candidatura em Sergipe. “Estamos aguardando mais algumas conversas para iniciarmos nossa campanha de rua, que é o mais importante: o contato direto com o povo”, relatou.

“Agradeço ao povo de Sergipe pela votação que tive, porque foi extraordinária e sou muito grato à generosidade do nosso povo por ter nos dado essa votação. Obrigado, também, a todos da imprensa que fizeram uma cobertura respeitosa, que nos oportunizou a ter igualdade e condição de nos manifestar”, concluiu.

