Reprodução/Youtube Nasa atingiu o asteroide duplo Dimorphos





A Nasa comunicou, nesta terça-feira (11), que a missão realizada no dia 26 de setembro conseguiu, pela primeira vez na história, alterar a trajetória de um asteróide.

A missão Double asteroid redirection test (Dart), ou Teste de redirecionamento duplo de asteroides , teve como principal objetivo tem como objetivo desviar a órbita de Dimorphos e treinar os cientistas para salvar a Terra de alguma ameaça futura, caso um dia isso se faça necessário.

A agência espacial norte-americana informou que conseguiu alterar a trajetória de órbita do duplo asteroide em 32 minutos. Esta medição tem uma margem de erro de aproximadamente 2 minutos.





A expectativa inicial era de que a rota do asteroide fosse alterada em, no mínimo, 73 segundos para que a missão fosse considerada bem sucedida.

"Esta missão mostra que a NASA está tentando estar pronta para o que quer que o universo nos jogue. A NASA provou que somos sérios como defensores do planeta. Este é um momento decisivo para a defesa planetária e toda a humanidade, demonstrando o compromisso da equipe excepcional da NASA e parceiros de todo o mundo”, disse Bill Nelson, administrado da Nasa.

Detalhes da missão Dart

A missão desviou a órbita de Dimorphos e também foi usada para treinar os cientistas para salvar a Terra de alguma ameaça futura. Cientistas concluíram que o asteroide não representa um perigo real para o planeta mas, ainda assim, essa hipótese não foi totalmente descartada.

A sonda atingiu que atingiu Dimorphos estava a uma velocidade de cerca de 22.500 quilômetros por hora no momento do impacto.

A nave não-tripulada estava equipada com painéis solares que mediam 8,5 metros de comprimento cada. Dentro dela, havia também uma câmera, que ajudou na navegação no espaço e na identificação do asteroide, e um satélite cúbico, que capturou imagens do momento de impacto.

