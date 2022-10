Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, Arthur Lira

No início da tarde deste domingo (2), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , registrou o voto nas eleições no município de Pilar, a 25 km de Maceió, capital de Alagoas .

O líder da Câmara mencionou a uniformização do horário de votação em todas as regiões do Brasil , definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado. A mudança foi incluída na Resolução TSE nº 23.669. Desse modo, as urnas foram abertas às 8h e vão ser fechadas às 17h, do horário de Brasília, em todo o país.

Lira foi votar acompanhado da filha de 7 anos, Maria Luiza, da deputada estadual Fátima Canuto e do prefeito de Pilar, Renato Filho.

"Notícias de muita frequência, urnas cheias, pessoal votando com essa unificação do horário eleitoral, esperamos o resultado o mais rápido possível, com tranquilidade e todo mundo exercendo seu papel democrático. É esperar. Agora a vontade está vindo das urnas. A partir das 17h, aguardamos com ansiedade", disse ele na ocasião.

Eleições pelo Brasil

Neste domingo (2), mais de 156 milhões de eleitores em todo o Brasil estão aptos a comparecer às urnas das 8h até as 17h [horário de Brasília] . O eleitorado vai poder escolher quem vai ocupar as vagas de presidente da República, governador, senador, além de deputados federais e estaduais.

Segundo dados divulgados pelo TSE, 156.454.011 brasileiros estão em condições para votar em 5.570 municípios pelo Brasil e em outras 181 localidades no exterior. Esse total corresponde a aproximadamente 73% dos 212,7 milhões de habitantes do país, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Desse total, 75% já possuem o cadastro biométrico (118,1 milhões).

Em relação às eleições de 2018, o número de eleitores este ano é 6,2% maior. Naquele ano, foram 147,3 milhões de pessoas.

Atualmente, mais da metade do eleitorado é composta por mulheres: 82,3 milhões (53%). Já os homens são 74 milhões (47%). Pessoas não informaram o gênero são 36,7 mil. No total, 37.637 eleitores transexuais e travestis solicitaram a inclusão do nome social no título de eleitor.

O voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos (é facultativo para quem tem entre 16 e 18, para os maiores de 70 e para os analfabetos). O voto poderá ser justificado em caso de ausência.

