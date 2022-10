Reprodução/YouTube - 10.10.2022 Fernando Haddad no debate da Band





O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), criticou nesta segunda-feira (10), o uso do orçamento secreto, mecanismo de distribuição de verba pública utilizado pelo governo para angariar apoio no Congresso.

A fala foi feita durante o debate entre os candidatos do segundo turno das eleições ao governo do estado de São Paulo promovido pela TV Bandeirantes.

De acordo com o candidato do PT nas eleições para o governo de São Paulo, o papel de um chefe do Executivo é "lutar contra" essa prática, dado que o cidadão precisa saber para onde está indo o seu dinheiro.

"Você pretende trazer o orçamento secreto para São Paulo? O papel do chefe do Executivo é lutar contra isso, o papel do chefe do Executivo é não deixar isso acontecer. É defender o orçamento público, é mostrar para o cidadão onde é que tá indo o dinheiro dele", afirmou o petista, enquanto questionava Tarcísio de Freitas sobre a implantação desse mecanismo no estado.





Na sequência, o candidato apoiado por Lula (PT) na corrida eleitoral afirma que o orçamento secreto é "ilegal" em grande parte dos países desenvolvidos.

"Onde existe no mundo orçamento secreto? Você não tem orçamento secreto, é ilegal. Na maior parte do mundo desenvolvido é ilegal. Nós precisamos dar transparência para as coisas", enfatizou.

Haddad também teceu críticas ao sigílo de cem anos imposto durante o governo de Jair Bolsonaro na Presidência do Brasil. Ele afirmou que, assim como o orçamento, a adoção do sigilo não existe em uma República.

"As coisas têm que ser tudo preto no branco, tem que estar tudo claro ali", disse o petista. "Esses decretos de sigilo de cem anos, você adotaria aqui? Cem anos de sigilo nas compras do Palácio dos Bandeirantes, você vai adotar aqui um troço desse?", completou.

