Reprodução: youtube - 9/10/2022 Jair Bolsonaro no podcast neste domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste domingo (9), que tenta a reeleição para “colocar quem está fora das 4 linhas da Constituição, dentro”. Segundo o atual mandatário, é “impossível” governar o Brasil por mais 4 anos com o STF (Supremo Tribunal Federal) “agindo com ativismo judicial”.

"Eu peço a Deus uma reeleição, não por mim, é para botar quem está fora das 4 linhas da constituição para dentro. É impossível eu governar mais 4 anos com o Supremo agindo com ativismo judicial”, afirmou o chefe do Executivo neste domingo, em entrevista ao podcast Pilhado .

Bolsonaro também voltou a criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes . O presidente comentou novamente que não concordava com a quebra de sigilo de seu assessor pessoal, dada pelo ministro.

Ainda, durante a entrevista, o presidente criticou o jornalista William Bonner , da TV Globo, afirmando que ele foi parcial durante a sabatina com os presidenciáveis na emissora antes do primeiro turno das eleições, dando mais oportunidade de fala ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Sobre o debate presidencial, Bolsonaro afirmou que o jornalista agiu como um "jurista" quando se dirigiu ao ex-presidente Lula.

"É vergonhoso, né. Primeiro, o sorteio. Pode ser que tenha sido isento. Fui o primeiro a falar [referindo-se ao debate]. Se fosse depois do Lula, complicava o negócio... Agora, o William Bonner se postou como um jurista. 'O senhor não deve mais nada à Justiça'... O cara foi condenado em três instâncias por unanimidade", afirmou. Como as condenações contra Lula foram anuladas e alguns dos crimes prescreveram, ele é juridicamente inocente", disse Bolsonaro.

Em seguida, o candidato a reeleição disse que Bonner tem chance "de ir para o STF".

"O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não precisa sequer ser advogado. Tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico, né", ironizou.

Segundo turno

A data para o segundo turno das eleições de 2022 já está marcada: 30 de outubro. No dia, os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Lula e Bolsonaro disputarão a preferência do eleitor. Na noite deste domingo, a apuração do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) mostrou que o candidato do PT terminou na liderança da disputa, com 48,43% dos votos. Enquanto isso, Bolsonaro terminou com 43,20%.

