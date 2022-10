Reprodução Twitter Bolsonaro em entrevista em NY Times

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, neste domingo (9), uma fala dele sobre canibalismo durante o podcast Pilhado. Nos últimos dias, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , associou o presidente à prática canibal .

O chefe do Executivo afirmou que "sofre muito" por ser espontâneo e acusou a esquerda de mentirosa.

“A esquerda faz muito bem esse trabalho. Agora estão falando duas coisas: a primeira que sou canibal. Pô, é foda, né, tu aguentar um trem desse. A segunda é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam, é o tempo todo assim”, disse Bolsonaro.

O vídeo em que o atual presidente diz que "comeria índio sem problema nenhum" não é uma inverdade. A fala ocorreu em 2016, durante uma entrevista de Bolsonaro ao jornal americano New York Times. A íntegra deste vídeo está disponível no próprio canal do presidente no YouTube.

O conteúdo circulado na campanha do ex-presidente foi defendido por Lula : "Aquilo não é fake news ou maldade nossa, aquilo somos nós informando o povo sobre como é nosso adversário", disse, em comício em Campinas, quando questionado se o caso seria mais explorado pela campanha.

A equipe de Bolsonaro já acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o PT reitre o vídeo do ar. Na noite deste sábado (8), o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ordenou que a campanha do PT suspenda imediatamente a veiculação da propaganda eleitoral que associa o atual chefe do Executivo ao canibalismo .

Na decisão, o ministro destacou: "Verifica-se que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada apresenta recorte de determinado trecho de uma entrevista concedida pelo candidato representante, capaz de configurar grave descontextualização".

Segundo turno

A data para o segundo turno das eleições de 2022 já está marcada: 30 de outubro. No dia, os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Lula e Bolsonaro disputarão a preferência do eleitor. Na noite do último domingo (2), a apuração do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) mostrou que o candidato do PT terminou na liderança da disputa, com 48,43% dos votos. Enquanto isso, Bolsonaro terminou com 43,20%.

