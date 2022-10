Ivonete Dainese Bolsonaro e Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que seu adversário na corrida presidencial, Jair Bolsonaro (PL) , é campeão em contar mentiras e não se importa em ser campeão também em criação de fake news.

As afirmações foram feitas neste domingo (9) a jornalistas em Belo Horizonte, capital mineira, estado onde a campanha petista considera crucial virar votos do presidente Jair Bolsonaro. Para isso, preveem ainda hoje a realização de uma caminhada pela cidade.

Lula disse ainda que precisa manter relação com os governos estaduais e com prefeitos. Em Minas, seu candidato Alexandre Kalil (PSD) não conseguiu chegar ao segundo turno e o atual governador, romeu Zema (NOVO), foi reeleito.



"Não é possível presidente governar sem olhar a cidade. Educação, transporte e saúde estão na cidade", disse. Lula disse ainda que "queremos este País com harmonia entre cidade, Estado e País."

Apesar do apoio de Zema a Bolsonaro, Lula diz que, se eleito, precisará dialogar com todos os chefes de Executivo.

"Não conheço o governador Zema; se for eleito, vamos conversar." O ex-presidente citou vários números de recursos repassados pela gestões petistas ao Estado e pediu para o governador olhar para estes dados. "Nunca pensei que apoio de Zema fosse diferente. Não me oporei. O governador é livre, mas se ele souber tudo que nós fizemos por Minas Gerais, ele precisa ter cuidado com o que fala", disse.

Ele lembrou ainda do período em que o governador do estado era Aécio Neves (PSDB), rival histórico do PT.

"Minha relação com Aécio (Neves) sempre foi altamente produtiva. Só tínhamos probleminha quando alterava nome dos programas para nomes mineiros", brincou Lula. Ele acrescentou ainda não fazer distinção para governar. "Não olho relação com prefeito e governador por partido."

