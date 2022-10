Reprodução Redes Sociais - 01.10.2022 Sergio Moro condena eleição de Lula e diz que PT não é inocente

O ex-juiz e agora senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) publicou um vídeo nas redes sociais com críticas à corrupção e também a um 'movimento para destruir a Lava Jato'. Moro declarou recentemente apoio a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

"Nós realizamos a maior operação de combate a corrupção do mundo. A Lava Jato. Foi um trabalho intenso realizado ao longo de quatro anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram o crime e foram punidos. Os brasileiros viram pela primeira vez na história políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara", disse.

Moro lembrou que a operação resgatou mais de R$ 6 bilhões em desvios de recursos por corrupção e criticou as decisões do Supremo Tribunal Federal em anular condenações. Ao final, Moro deixa um recado.

"E agora tem um movimento de algumas pessoas poderodas, incluindo alguns ministros do Supremo, para descreditar e destruir de vez a Lava Jato. [...] Se tem uma pessoa que pode impedir isso é você. Não é só por causa da Petrobrás. Com a certeza a impunidade, a corrupção vai aumentar. [...]. Não aceite a volta da corrupção", conclui.

Assista:

Sergio Moro (União Brasil) foi eleito senador pelo Paraná com 1,9 milhão votos e ocupará a cadeira de Alvaro Dias. O antigo correlegionário ficou em terceiro lugar na disputa.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.