João Miguel Júnior/TV Globo - 29.09.2022 Jair Bolsonaro (PL) chegando aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para o debate entre candidatos à Presidência da República

Nesta quarta-feira (5), o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), associou as altas taxas de analfabetismo no Nordeste com a vitória do ex-presidente e candidato nas eleições de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) na região.

"Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste", declarou Bolsonaro durante uma 'live' em seu canal no YouTube.

Bolsonaro tentou justificar a derrota no pleito do último domingo na região , além de responsabilizar os governos petistas pelos dados econômicos e taxas de analfabetismo na "inferiores" ao restante do país na região.

De acordo com o mandatário — que concorre à reeleição no próximo dia 30 de outubro , o problema é há 20 anos a região é comandada pelo Partido dos Trabalhadores.

"Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo."

Atualmente, 9 dos 10 Estados com maiores taxas de analfabetismo do país ficam no Nordeste, com exceção do Acre, na região Norte.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), os Estados são:

Alagoas;

Paraíba;

Piauí;

Maranhão;

Ceará;

Rio Grande do Norte;

Sergipe;

Bahia;

Pernambuco;

Acre.

A região Nordeste é historicamente conhecida por votar nos candidatos do PT, onde o eleitorado de Lula é maior quando comparado com outras regiões do Brasil.

