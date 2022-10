Reproducao: Facebook José Roberto Gomes Mendes

O petista Luiz Antônio Ferreira da Silva, preso em flagrante pelo assassinato do amigo bolsonarista José Roberto Gomes Mendes, nesta terça-feira (4), já tinha passagens anteriores na polícia.

Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado em um processo por lesão corporal, em um caso de violência doméstica. Luiz deu oito facadas em José após uma desavença política. O caso aconteceu na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O crime foi considerado homicídio qualificado por motivo fútil pela polícia. A Polícia Civil entendeu ainda não se tratar de um caso de legítima defesa, como alegado pelo petista. Antônio Ferreira foi preso em flagrante e aguarda a audiência de custódia.

Aos policiais, o autor do crime disse que a briga começou quando a vítima preparava o almoço. "Ele (José Roberto) comentou que todo o petista era ladrão". O eleitor de Lula afirmou ter respondido: "Então você está comendo a comida que o petista comprou".

José então teria arremessado uma panela e um rádio em direção a Ferreira. A briga continuou até terminar com as oito facadas.

José Roberto Gomes Mendes e Antônio Ferreira da Silva dividiam a casa há cinco anos. Segundo relatado aos policiais, os dois nunca haviam brigado antes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.