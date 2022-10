Reproducao: Facebook José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos, foi assassinado

Luiz Antonio Ferreira da Silva, eleitor do ex-presidente Lula (PT), de 42 anos, foi preso em flagrante após matar José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) informou ao iG que o crime ocorreu na tarde de terça-feira (4), na Avenida Santo André, em Itapel, Itanhaém , no litoral paulista.

Ainda segundo a SSP/SP, policiais militares foram acionados para ocorrência de agressão e, no local, apuraram que José Roberto havia sido esfaqueado após uma discussão política . O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte.

A Polícia Civil apreendeu a faca e solicitou a perícia no local, além do exame de corpo delito da vítima. O caso foi registrado como homicídio na DIG (Divisão de Investigações Gerais) de Itanhaém.

O delegado Arilson Brandão, da DIG, que assumiu o caso, acredita ter havido motivação política no crime.

"Devido a uma crítica política da víitma, o [suspeito] se sentiu ofendido. Ambos passaram a discutir e [a discussão] evoluiu para a agressão. Um deles [a vítima] se muniu com uma faca e, na luta com o autor do crime, conseguiu pegar a arma da vítima, e a esfaqueou", afirmou Brandão em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Rede Globo.

De acordo com o delegado, o autor do crime disse em depoimento estar arrependido. "O indiciado alega que cometeu o crime de cabeça quente."

Nas redes sociais, José Roberto apoiava publicamente o presidente Jair Bolsonaro (PL) e fazia críticas a Lula. Ele chegou a fazer uma publicação duvidando da credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, ideia insuflada pelo atual presidente.

"Poço (sic) até ir preso mais (sic) no segundo turno levarei meu celular pra ter como provar se houver maracutaia", escreveu.

O post foi publicado às 2h21 de terça, horas antes do crime.

