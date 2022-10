Reprodução / TV Globo - 29.09.2022 Simone Tebet e Lula

A Pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (5) revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) herdaria 92% dos votos válidos do eleitorado que apostou em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno das eleições de 2022 .

Tebet teve 4,9 milhões de votos no primeiro turno — correspondente a 4,16% do total — ficando em terceiro lugar na dispura à Presidência da República. Lula alcançou 48,4% dos votos válidos e Bolsonaro, 43,2% .

Na quarta, O MDB, partido de Simone Tebet, publicou a decisão de se manter neutro em relação ao segundo turno das eleições e liberou os filiados para escolher quem irão apoiar — Bolsonaro ou Lula.

Mais tarde, a senadora anunciou apoio ao petista no segundo turno. Em seu pronunciamento, que ocorreu durante a tarde, a emedebista disse: "Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade."

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", acrescentou.

Tebet afirmou que decidiu anunciar a decisão mesmo tendo sido pedida por apoiadores e colegas para manter a neutralidade durante o segundo turno.

"Critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno. E continuo a reiterar as minhas críticas. Mas, pelo amor que tenho ao Brasil, pela democracia e pela Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade."

Veja a declaração:

O levantamento foi feito por meio de ligações para telefones celulares e fixos realizou 3.500 entrevistas em 301 municípios nas 27 unidades da Federação de 3 a 5 de outubro de 2022. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. Já o intervalo de confiança é de 95%. Registro no TSE: BR-08253/2022.

