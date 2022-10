Divulgação Mídia Local Homem mata pelo menos 34 pessoas em creche da Tailândia - 06.10.2022

Um ex-policial armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca, abriu fogo contra crianças e adultos no centro da província de Nong Bua Lamphu nesta quinta-feira (6), depois fugiu do local em um veículo utilitário.

O atirador forçou a entrada em um quarto trancado onde as crianças dormiam no momento, de acordo com relatos de testemunhas à mídia local.

“No início, as pessoas pensaram que eram fogos de artifício”, acrescentou.

Entre as vítimas estão pelo menos 23 crianças, disse o coronel da polícia Jakkapat Vijitraithaya, da província onde o ataque aconteceu. De acordo com relatos da mídia tailandesa, o atirador também usou facas no ataque e depois fugiu do prédio.

A testemunha Paweena Purichan, 31, estava andando de moto para sua loja quando encontrou a fuga de Panya dirigindo de forma perigosa. O atirador foi para casa e matou a si mesmo, sua esposa e filho, disse Jakkapat.

“Ele pretendia colidir com outras pessoas na estrada”, disse uma testemunha à AFP.

“O agressor colidiu com uma moto e duas pessoas ficaram feridas.

O atirador foi identificado como o ex-policial Panya Khamrab, 34, e Jakkapat disse que foi demitido da força no ano passado por uso de drogas.

“Havia sangue por toda parte”

Momentos antes do crime

O porta-voz da polícia Paisan Luesomboon disse à emissora Thai PBS que o atirador esteve em uma audiência no tribunal em conexão com um caso de drogas na quinta-feira e foi à creche para encontrar seu próprio filho, mas a criança não estava lá.

“Ele já estava estressado e, quando não conseguiu encontrar seu filho, ficou mais estressado e começou a atirar”, disse Paisan.

As leis sobre armas são rígidas na Tailândia, onde a posse ilegal de arma de fogo acarreta uma pena de prisão de até 10 anos, mas a posse é alta em comparação com alguns outros países da região.

Tiroteios em massa são raros na Tailândia, mas em 2020, um soldado irritado com um acordo de propriedade matou pelo menos 29 pessoas e feriu 57 em um tumulto que abrangeu quatro locais.

Fonte: agências de notícias internacionais

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.