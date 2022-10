Reprodução: twitter/@ricardostuckert - 06/10/2022 Lula e Haddad durante campanha em São Bernardo do Campo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (06), que os nordestinos não votam em Jair Bolsonaro (PL) . Durante evento em São Bernardo do Campo (São Paulo), o petista pediu para que o atual presidente peça voto "para miliciano". As eleições para o segundo turno ocorrem no dia 30 de outubro.

"Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista, nesse monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vá pegar voto de miliciano , daqueles que mataram [a vereadora assassinada] Marielle Franco", disse Lula.

Nesta quarta-feira (5), o atual chefe do Executivo associou as altas taxas de analfabetismo no Nordeste com a vitória no primeiro turno do ex-presidente na região.

"Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste", declarou Bolsonaro durante uma 'live' em seu canal no YouTube.

Segundo o mandatário — que concorre à reeleição no próximo dia 30 de outubro , o problema é que há 20 anos a região é comandada pelo Partido dos Trabalhadores.

"Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo", disse o presidente na noite de ontem.

Lula, nordestino de Pernambuco, comentou sobre a associação de Bolsonaro.

"Eles têm que saber que a gente não é analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós nordestinos ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, nós queremos comer, não queremos ser apenas pedreiros, queremos ser engenheiros. Não queremos apenas ser empregada doméstica, queremos ser médica, socióloga, professora", rebatou o candidato do PT.

Sobre a tentativa do atual mandatário de conquistar votos no Nordeste, Lula o criticou e disse para ele pedir votos "daqueles que foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas na pandemia. Ele que vá pegar voto da quadrilha chefiada pelo [ex-assessor Fabrício] Queiroz, que ele guardou até agora. Ele que vá pedir voto para aqueles que estão organizando a rachadinha dos seus filhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro".

