O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , foi irônico hoje ao responder sobre o apoio de Simone Tebet (MDB) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

Bolsonaro disse "Ah, não sei... Quem é Tebet? Ah, a lá do... É decisão dela" enquanto fazia campanha no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Tebet anunciou apoio a candidatura do petista na quarta-feira (5). A senadora afirmou que decidiu anunciar a decisão mesmo tendo sido pedida por apoiadores e colegas para manter a neutralidade durante o segundo turno.

"Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade", disse Simone em pronunciamento transmitido nas redes sociais.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva — em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil —, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente", acrescentou.

