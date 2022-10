Reprodução: iG Minas Gerais Investigado no STF, Zé Trovão participa de reunião com Bolsonaro

O caminhoneiro Zé Trovão, que é alvo de ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e está usando tornozeleira eletrônica, participou, nesta quinta-feira (6), da reunião entre Jair Bolsonaro (PL) com deputados federais e governadores eleitos no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Zé Trovão foi eleito pelo PL de Santa Catarina com 71.140 mil votos. Para atender o convite de Bolsonaro, o caminhoneiro precisou pedir autorização à Justiça para deixar o estado.

Na segunda-feira, a defesa de Zé Trovão pediu ao STF a revogação do uso de tornozeleira eletrônica e de outras medidas. Ele é alvo de investigação pela organização de atos antidemocráticos no 7 de setembro do ano passado.

Na época, Zé Trovão incentivou caminhoneiros a fechar estradas para pressionar o Senado a aceitar os pedidos de impeachment de ministros do STF.

Ele chegou a ser preso por ordem de Alexandre de Moraes, mas depois foi solto com o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas.

