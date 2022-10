Reprodução/Instagram - 06.10.2022 O senador Laércio Oliveira posa pra foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nesta quinta-feira (6), o senador eleito Laércio Oliveira (PP) afirmou, em uma entrevista à uma rádio, que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), deve ir para Sergipe durante a campanha de segundo turno . No entanto, segundo Oliveira, ainda não há uma data definida para a visita do mandatário ao estado.

"No calendário dele ainda está sendo definido o dia que virá no estado para conversar com todos os sergipanos", destacou. Oliveira disse que tem como "missão" a reeleição do atual chefe do Executivo.

Além do presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves confirmaram presença.

Nas redes sociais, Laércio Oliveira postou um vídeo ao lado de Bolsonaro. Veja:

Ao lado do atual governador Belivaldo Chagas (PSD) e do ex-deputado federal André Moura (União Brasil), Laércio é um dos cabeças na coordenação da campanha que busca eleger Fábio Mitideli (PSD) para o governo do estado. Mitidieri faz parte da coligação "Pra Sergipe Avançar" e sua campanha tem à frente nomes que, declaradamente, apoiam Bolsonaro (PL).



Fábio ainda não se posicionou oficialmente sobre quem vai apoiar no segundo turno. No entanto, neste momento, ele está impedido pela Justiça Eleitoral de usar a imagem de Lula em sua campanha.

No primeiro turno, o ex-presidente Lula teve 63,82% dos votos válidos em Sergipe, o que corresponde a 828.716 mil. O atual chefe do Executivo e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, teve a adesão de 29,16% do eleitorado local.

